شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحتاج إشارة تأكيد – تحليل - 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار فوق دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على دعم إيجابي من خلال مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، لكنه واجه مقاومة قوية عند 1.2064 أجبرت السعر على الارتداد هبوطاً بشكل ملحوظ في الجلسات الماضية.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن اختراق 1.2064 سيقود السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 1.2170، بينما يمثل كسر الدعم 1.1975 عامل سلبي سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض والتوجه نحو 1.1880 كهدف سلبي أول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1950 والمقاومة 1.2110

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي