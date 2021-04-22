شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتقوم الفكرة على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وتؤدي مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

ونرصد كل ما تريد معرفته عن المراكز التكنولوجية المتنقلة.

1-تسليم 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل فى 8 محافظات

2- تقديم خدمات تجديد رخص الإشغال والإعلانات والمحلات

3- توفير خدمات للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة في

4- تقضى على التكدس والازدحام بمراكز تقديم الخدمة الثابتة

5- تحارب فساد المحليات

6- تقدم 140 خدمة مجانا للمواطنين

7- الدفع ب 50 سيارة قبل نهاية العام لتقليل التكدس والوصول إلي الأماكن النائية .

8- تاتى مع توجه الدولة للتحول الرقمي..

9- مليون جنيه تكلفة تجهيز السيارات

10- تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.