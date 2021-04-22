شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاربعاء عند مستوى 10839 نقطة، وهو ادنى مستوى يصل اليه المؤشر خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10600 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 11000نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,817 بينما مستوى المقاومة هو 10,886 نقطة