شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 9.50 ريال، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 9.39 ريال، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مكون بذلك نموذج "Bearish Harami" وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 9 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.50 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 9.44 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط