شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS) يرتفع لاعلى -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5.144 ريال، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 5.20 ريال كمستوى اول ثم 5.35 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.05 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.11 وبين مستوى المقاومة هو 5.18 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد