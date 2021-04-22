شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 19.27 ريال، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر "Price ROC" مما يمهد الطريق امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 18 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 20 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 19.14 ريال وبين مستوى المقاومة هو 19.37 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط