شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير (TAAMEER) يتجاوز هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع لهدفه السعري الثاني عند 22 فلس، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 22.40 فلس، في ظل ظهور اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 20.50 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى23.50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 21.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 22.9 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط