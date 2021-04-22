شكرا لقرائتكم خبر عن العقارية (ALAQARIA) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء حيث اغلق عند مستوى 35 فلس، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 34 فلس، مما يجعل الانظار تتجه لاعلى لمستوى مقاومته التالي عند 40 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 33 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 31.4 وبين مستوى المقاومة هو 39.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد