شكرا لقرائتكم خبر عن القرين (ALQURAIN) يحلق لاعلى -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حلق السهم لاعلى في رابع جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 435 فلس، لينجح بذلك في تجاوز الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands" مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة الهام عند 475 فلس، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 425 وبين مستوى المقاومة هو 452 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد