شكرا لقرائتكم خبر عن المساكن (MASAKEN) يلامس الحد العلوي للقناة الصاعدة -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 35.20 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 36 فلس، حيث يواجه خط القناة الصاعد قصير الأجل، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 33 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 36 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 34.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 35.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط