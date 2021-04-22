شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 43.90 فلس، وذلك بعدما لامس مستوى مقاومته الحالي عند 50 فلس، وهو الهدف السعري الذي توقعنا الوصول اليه في تقريرنا الاخير، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما نتوقع معه عمليات جني ارباح قد تصل بالسهم لمستوى 35 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 50 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 41.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 46.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط