شكرا لقرائتكم خبر عن بيان (BAYANINV) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 41.90 فلس، ليتجاوز بذلك متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، وهو ما يجعل الصورة الكلية ايجابية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 45 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 39 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 41.0 وبين مستوى المقاومة هو 43.4 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد