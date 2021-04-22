شكرا لقرائتكم خبر عن زين (ZAIN) يواجه متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-04-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 606 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، الذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 595 فلس كمستوى اول ثم 570 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 615 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 601 فلس وبين مستوى المقاومة هو 607 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط