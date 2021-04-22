شكرا لقرائتكم خبر عن انكشاف «كريدي سويس» على «أركيجوس» يتجاوز 20 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة قولها إن انكشاف مجموعة «كريدي سويس» على صندوق «أركيجوس» يتجاوز الـ 20 مليار دولار، لكن البنك فشل في مراقبتها قبل أن يضطر الصندوق الأمريكي لتصفية العديد من مراكزه الكبيرة.

وتضخمت رهانات شركة الاستثمار العائلية الأمريكية على مجموعة من الأسهم في الفترة التي سبقت انهيارها في مارس.

وقال أشخاص مطلعون على البنك إن الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، توماس جوتستين، ورئيس إدارة المخاطر لارا وارنر، اللذين غادرا البنك مؤخرا، لم يعلما بتعرض البنك لمخاطر «أركيجوس» إلا في الأيام التي سبقت التصفية القسرية للصندوق. ولم يكن جوتشتاين ولا وارنر على علم بالصندوق كعميل رئيسي قبل ذلك، وفقاً للمصادر.

