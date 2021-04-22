شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات الأوروبية لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة قبل 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس المطارات الدولي أن المطارات الأوروبية لن تستعيد قبل العام 2025 مستويات الحركة ما قبل جائحة كوفيد-19 مشيرا إلى أن حركة الركاب ستبقى هذه السنة أقل بنسبة 64 % عما كانت عليه في 2019.

وكان الفرع الأوروبي للمجلس الذي يضم أكثر من 500 مطار في 46 دولة أوروبية يتوقع حتى الآن للعام 2021، تراجعا بنسبة 52 % في عدد الركاب على سنتين والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024.

وستكون السنة الراهنة للمطارات الأوروبية بمثل سوء العام 2020 الذي شهد انهيارا في عدد الركاب بلغ 70,4 % ليصبح عددهم في مستوى عام 1995 وفق أرقام المجلس التي نشرت في شباط/فبراير.

وعزز اداء الربع الأول من 2021 هذا التشاؤم فقد تراجعت حركة الركاب بنسبة 81,7 % مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين مع انخفاض في عدد المسافرين بلغ نحو 400 مليون على ما جاء في بيان نشر الأربعاء.

وقال المدير العام للفرع الأوروبي للمجلس أوليفيه جانكوفيتش في بيان «تظهر هذه الأرقام أن الأزمة لم تتراجع بل تفاقمت بالنسبة للمطارات منذ مطلع السنة».

وأكد أن «قدرة المطارات الأوروبية على المقاومة على الصعيد المالي تضعف يوما بعد يوم. نحتاج بشكل ملح إلى انعاش الوضع خلال الصيف ونتطلع إلى أن يحسن التلقيح الوضع الوبائي».

(أ.ف.ب)