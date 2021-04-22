شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «هاليبرتون» و«بيكر هيوز» تفوق التوقعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت بيكر هيوز وهاليبرتون إن أسواق النفط في أمريكا الشمالية تبدو عليها مؤشرات التعافي، إذ فاقت أرباح شركتي حقول النفط في الربع الأول من العام التوقعات في وول ستريت.

تمثل هذه النظرة المتفائلة تغيرا كبيرا عن عام مضى، عندما أدت الجائحة لهبوط نشاط حقول النفط والإنفاق.

وسجلت الشركتان تراجعا في الإيرادات على أساس سنوي إذ لا يزال عملاء النفط والغاز ملتزمين بخفض الإنفاق.

وأظهرت بيانات من رفينيتيف آي.بي.إي.إس تسجيل هاليبرتون أرباحا بلغت 19 سنتا للسهم مقابل توقعات المحللين لربح 17 سنتا.

وبلغت إيرادات الشركة 3.45 مليار دولار، في ارتفاع 6.6 بالمئة عن الربع الرابع من العام الماضي، لكنها أقل من إيرادات بلغت خمسة مليارات دولار قبل عام.

وبلغت أرباح بيكر هيوز للسهم 12 سنتا، متجاوزة توقعات وول ستريت لربح 11 سنتا.

وانخفضت الإيرادات 12 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.78 مليار دولار.

(رويترز)