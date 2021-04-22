شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تكرم ثمانية مبدعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

كرّمت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس الأربعاء، في مقرها، عدداً من الشخصيات الثقافية والمجتمعية المؤثرة في الإمارة، بمنحهم «وسام الثقافة» من الطبقة الذهبية، وذلك بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية.

وتم منح الوسام إلى خالد الظنحاني رئيس الجمعية، والأكاديمية هدى الدهماني، والكاتبة حياة الحمادي، والإعلامي سعيد الكياني، والباحثة في التراث والإعلام فاخرة بن داغر، والروائية سلمى الحفيتي، والشاعرة سليمة المزروعي، والناشطة الاجتماعية موزة اليماحي؛ تثميناً لجهودهم وإسهاماتهم المتميزة في المجالين الثقافي والاجتماعي بدولة الإمارات.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي بدور الجمعية في دعم المشهد الثقافي داخل الإمارة وخارجها من خلال برامجها المتنوعة التي تستهدف شرائح المجتمع كافة، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات ذات النفع العام في النهوض بالعمل الثقافي، وتعزيز الوعي المجتمعي، ودعم المبدعين والموهوبين من أبناء الدولة الذين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن.

وقال خالد الظنحاني: «إن الوسام هو الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويهدف إلى تثمين إنجازات أصحاب العطاء وتقدير جهودهم في تنمية المجتمع ونشر ثقافة المعرفة، فضلاً عن تسليط الضوء على تجاربهم وبصماتهم في خدمة الوطن، ليكونوا نبراساً وسراجاً يهتدي به شباب الإمارات وأجيال المستقبل».

وأكد الظنحاني حرص «الفجيرة الثقافية» على مواصلة جهودها الوطنية، بما اكتسبته من خبرات عملية ومعرفية، وما تمتلكه من إمكانات وكفاءات في قيادة العمل الثقافي والاجتماعي، لمواكبة رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة والمساهمة في تحقيق الريادة الثقافية، وتعزيز مكانة الدولة على خارطة العالم الثقافية.

وفي ختام حفل التكريم قدّم خالد الظنحاني، هدية تذكارية إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، تقديراً لحضوره ودعمه المستمر لمبادرات الجمعية.