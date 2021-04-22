شكرا لقرائتكم خبر 47 % ارتفاع أرباح «الإنماء» خلال الربع الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ارتفعت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 642 مليون ريال مقابل أرباح 370 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.

وبحسب النتائج المالية الأولية للمصرف المنشورة أمس على موقع تداول، بلغ صافي دخل العمولات الخاصة/ التمويل والاستثمارات 1.2 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 1.1مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 7%، فيما إجمالي ربح العمليات 1.6 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 1.26 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بزيادة 28%.

وبلغت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 117 مليار ريال خلال الربع الأول، مقابل 98 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق بنمو 20%.

وبلغت ربحية السهم 0.32 ريال، مقابل 0.19 ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وبحسب بيان للمصرف يرجع ارتفاع صافي الدخل إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 27.7% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار، ودخل الاستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، والدخل من رسوم الخدمات المصرفية، والدخل من العمليات الأخرى، وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف رواتب الموظفين، قابل ذلك انخفاض في مصروف الاستهلاك.

كما يرجع سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة انخفاض مخصص خسائر الائتمان من 650 مليون ريال إلى 344 مليون ريال بنسبة 47.1%. في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع مصاريف رواتب الموظفين قابل ذلك انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية، ومصروف الاستهلاك.

وقد انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 0.7% ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض صافي دخل التمويل

والاستثمار بنسبة 2.6%، وقابل ذلك ارتفاع في دخل تقييم الاستثمارات، ودخل تحويل العملات الأجنبية، ودخل من العمليات الأخرى.