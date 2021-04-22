ضبط 3 جرائم تستر خلال 24 ساعة في 3 مدن

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والمنشآت التجارية الثلاث تعمل في أنشطة متنوعة، هي الدعاية والإعلان، والمواد الغذائية، ومواد البناء، وباكتمال عمليات التفتيش والتحقق، ثبت تورط هذه المنشآت في ارتكاب جريمة التستر التجاري، وبناء عليه أغلقت المنشآت الثلاث واستكملت الإجراءات النظامية حيالها.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021م، وذلك تجنبا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتجري عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي (سعودي أو غير سعودي) والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.
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