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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقدوا أمس، اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس الثالث عشر بعد المائة عبر الاتصال المرئي، برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين رئيس الدورة الحالية سلمان آل خليفة ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

واستعرض وزراء المالية بدول الخليج العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة، ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس.

كما ناقشت اللجنة وضع مشروع قواعد منشأ خليجية موحدة في إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واطلعت على مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.