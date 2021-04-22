مذكرة تعاون

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ونصت المذكرة المبرمة بينهما على تحفيز مجالس الأعمال لاستقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية لإقامتها في المملكة، وتفعيل تسويق الفعاليات الثنائية بين الطرفين لتنمية قطاع المعارض والمؤتمرات في السوق السعودية والعمل على جذب الاستثمارات الخارجية للمملكة في هذا القطاع.
وستعمل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات على تنمية وتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات السعودية والإسهام في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في هذا القطاع، وتقديم الدعم والتسهيلات وتذليل العوائق التي تواجه منشآت القطاع الخاص العاملة في القطاع، وإقامة المحاضرات وورش العمل لمنسوبي المجلس والغرف التجارية بناء على الاتفاقية المبرمة.
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