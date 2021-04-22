شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل خطة تصنيع السيارات الكهربائية بالتعاون مع الصين والان مع تفاصيل الخبر
1- تقدمت الشركة القابضة بطلب قرض يبلغ نحو 2 مليار جنيه من البنوك وما تزال تنتظر الرد لتمويل عملية تأهيل شركة النصر.
2- بدأت شركة النصر فى اختيار مناطق التصنيع وتأهيل عدد من الهناجر لاستقبال خطوط التصنيع الجديدة.
3- تنتظر الشركة وصول خبراء من الصين للاشراف علي عملية تأهيل الشركة، وتجهيزها لتصنيع السيارات الجديدة .
4- ستقوم مجموعة دونج فينج الصينية، بتوريد خطوط التصنيع والتجميع بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.
5- بدأت شركة النصر فى اختيار مجموعة من الفنيين والمهندسين لتأهيلهم للعمل في تصنيع السيارات الجديدة بالتعاون مع الصين.
6- تم تحديد عدد من الاماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.
7- يجرى دراسة تصنيع البطاريات بشكل كامل فى مصر الفترة المقبلة، مما يخفض من سعر السيارة التى تصل لنحو 360 الف جنيه .
8- ستقدم الحكومة 50 الف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.