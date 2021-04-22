شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراحل خطة تصنيع السيارات الكهربائية ‬بالتعاون مع الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل القابضة للصناعات المعدنية، عملية الاتصال مع الجانب الصينى، للإسراع فى عملية التعاون المشترك لتصنيع سيارات كهربائية بالتعاون بين مجموعة دونج فينج الصينية وشركة النصر للسيارات، التابعة للقابضة المعدنية.

1- تقدمت الشركة القابضة بطلب قرض يبلغ نحو 2 مليار جنيه من البنوك وما تزال تنتظر الرد لتمويل عملية تأهيل شركة النصر.

2- بدأت شركة النصر فى اختيار مناطق التصنيع وتأهيل عدد من الهناجر لاستقبال خطوط التصنيع الجديدة.

3- تنتظر الشركة وصول خبراء من الصين للاشراف علي عملية تأهيل الشركة، وتجهيزها لتصنيع السيارات الجديدة .

4- ستقوم مجموعة دونج فينج الصينية، بتوريد خطوط التصنيع والتجميع بنهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.

5- بدأت شركة النصر فى اختيار مجموعة من الفنيين والمهندسين لتأهيلهم للعمل في تصنيع السيارات الجديدة بالتعاون مع الصين.

6- تم تحديد عدد من الاماكن لتنفيذ محطات شحن للسيارات الكهربائية فيها بالقاهرة والجيزة لتكون جاهزة عند طرح السيارات للبيع.

7- يجرى دراسة تصنيع البطاريات بشكل كامل فى مصر الفترة المقبلة، مما يخفض من سعر السيارة التى تصل لنحو 360 الف جنيه .

8- ستقدم الحكومة 50 الف جنيه دعما لكل سيارة فى مراحل الإنتاج الأولى، لتشجيع تسويقها محليا.