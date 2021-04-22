شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 782 جنيهًا للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الصاغة 782 جنيها للجرام، وذلك مع ارتفاع سعر أوقية الذهب إلي 1792 دولار

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 670 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 782 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 894 جنيها للجرام

الجنيه الذهب اليوم6256 جنيها

أونصة الذهب 1792 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم بالتعاملات المسائية جاء مع ارتفاع سعر أوقية الذهب علي المستوي العالمي الي مستويات هي الأعلي منذ أكثر من شهرين.

الذهب في المعاملات الفورية يسجل مكاسب بلغت 1.3% إلي مستوي 1792 دولار مدعوماً باستمرار التأثير السلبي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية.