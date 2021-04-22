شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على استقرار للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ومتابعة صدور نتائج أعمال الشركات.



وتواصل الأسواق المتابعة اللصيقة والترقب لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول.



كانت شركة "نتفليكس" قد أعلنت أمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات، لكنها سجل زيادة دون المتوقع في عدد المشتركين الجدد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:55 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مايو/أيار عند مستوى 25.84 دولار للأوقية، وهو ما يعد تغييرا طفيفا من جلسة أمس الثلاثاء بعد الانخفاض بنسبة 1% في جلسة الإثنين، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 26.730 دولار وأقل سعر عند 25.795 دولار.