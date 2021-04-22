شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "إنتل" يغلق على ارتفاع قبيل الإعلان عن نتائج أعمالها الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "إنتل" خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل انتعاش القطاع التكنولوجي والمشتريات المكثفة التي شهدتها وول ستريت في تعاملات الجلسة.



وتلقى السهم دعما قبيل إعلان صانعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات الأمريكية عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الأول، وذلك غدا الخميس.



وتعمل "إنتل" على قدم وساق من أجل تأمين إمدادات الشركات في قطاعات مختلفة من الرقائق الإلكترونية لا سيما في ضوء النقص الشديد الذي يعاني منه سوق أشباه الموصلات عالميا.



تجدر الإشارة إلى أن "إنتل" وغيرها من شركات التكنولوجيا قد دعيت إلى اجتماع في البيت الأبيض خلال الفترة الماضية من أجل مناقشة حل أزمة نقص الرقائق في السوق العالمي.



وتستخدم الرقائق الإلكترونية بشكل مكثف في عدة صناعات حيوية أبرزها السيارات والحواسب وغير ذلك.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "إنتل كورب" بنسبة 1.6% وأغلق جلسة الأربعاء عند 63.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 63.7 دولار وأقل سعر عند 62.3 دولار.