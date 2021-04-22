شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها و"داو جونز" يعاود الإغلاق أعلى 34 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الأربعاء وعززت مكاسبها في ظل المتابعة اللصيقة والترقب لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات.



كانت شركة "نتفليكس" قد أعلنت أمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات، لكنها سجل زيادة دون المتوقع في عدد المشتركين الجدد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وسوف تصدر شركات كبرى نتائج أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها من الكيانات المختلفة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.32 دولار وأغلق الخام عند 61.35 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 1.9% أو ما يعادل 1.25 دولار وأغلق الخام عند 65.32 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 316 نقطة) إلى 34137 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34160 نقطة وأقل مستوى عند 33773 نقطة.



وصعد "ناسداك" بنسبة 1.2% (ما يعادل 164 نقطة) إلى 13950 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13951 نقطة وأقل مستوى عند 13706 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 4173 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4175 نقطة وأقل مستوى عند 4126 نقطة.