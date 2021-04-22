شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع بأكثر من 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وبدعم من الطلب العالمي لا سيما الصيني على السلع الزراعية الأمريكية.



وذكرت جهات استشارية أن الذرة تتلقى دعما من توقعات ببرودة الطقس في مناطق بالغرب والوسط في الولايات المتحدة الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة وحجم المحاصيل.



يأتي ذلك على الرغم من التنافسية الشديدة بين الذرة الأمريكية وعدد من الأسواق حول العالم خاصة المحاصيل الأوكرانية والبرازيلية والتي ربما تتسبب في إغراق بالأسواق العالمية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:13 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مايو/أيار عند التسوية بنسبة 3.1% وأغلقت الجلسة عند 6.25 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.28 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 6.04 دولار.