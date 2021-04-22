شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قليلاً بعد صدور بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا والسيطرة على وتيرة تفشيه من خلال توزيع ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة للمرض.



وتقوم المملكة المتحدة بتوزيع المزيد من جرعات لقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا أبرزها "فايزر – بيونتك" وأيضا اللقاح المثير للجدل "أسترازينيكا – أوكسفورد".



وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بنسبة 0.7% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.8%، في حين ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1.1%.



وارتفع مؤشر أسعار التجزئة في البلاد بنسبة 1.5% دون توقعات بارتفاع المؤشر بنسبة 1.6% خلال نفس الفترة المشار إليها.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.3934، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3951 في حين سجل أقل سعر عند 1.3888.