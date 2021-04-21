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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن عن الترخيص لشركة مرسوم لتحصيل الديون، لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل، وذلك في ضوء قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل. وتأتي هذه الخطوة، انطلاقا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل والأنشطة المساندة له. ويدعو البنك المركزي السعودي الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط تحصيل ديون جهات التمويل إلى الاطلاع على قواعد الترخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل والإرشادات والنماذج الخاصة بطلب الترخيص، وذلك بزيارة الموقع الالكتروني على الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Finance/Pages/Finance.aspx .

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