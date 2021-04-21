شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 21-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 21-4-2021.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ريكاب للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن. إيقاف تداول 10 شركاتأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ريكاب للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه. البورصة تربح 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.6 مليون ورقة مالية بقيمة 906.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.79%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 632.7 ألف جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 26.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.28%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.25%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 5.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%.

- ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر إغلاق 0.512 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 37.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 38.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.47%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- بالم هيلز للتعمير بسعر إغلاق 1.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.935 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.02%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.877 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.20%.