شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-4-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالى مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ارابيا انفستمنتس هولدنج، العبور للاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ريكاب للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، رواد السياحة-رواد، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الإسماعيلية مصر للدواجن.

البورصة تربح 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه. البورصة تربح 2.1 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.6 مليون ورقة مالية بقيمة 906.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.79%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 632.7 ألف جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العبور للاستثمار العقاري 2000 سهم، 359.5 ألف سهم، 10709 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 1101 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العبوات الطبية، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى مليون سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العبور للاستثمار العقاري 2000 سهم، 359.5 ألف سهم، 10709 سهم، على التوالي، كما باعت إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية 1101 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بالم هيلز للتعمير، البدر للبلاستيك، 10 آلاف سهم، 750 ألف سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت والمستخلصة ومنتجاتها 150 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، 11050 سهم، 45 ألف سهم، 460 ألف سهم.

كما أعلنت شركتا مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشرقية-ايسترن كومباني، بيع الأولى عدد 487.4 ألف سهم وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه عدد 6.36 مليون سهم من إجمالي عدد 7.26 مليون سهم، وتبقى عدد 900 ألف سهم، بيع الثانية 785.6 ألف سهم.





الحديد والصلب قالت شركة الحديد والصلب المصرية، ردًا على ما نشر بشأن تقديم شركة صحاري جروب خطاب ضمان بقيمة 400 مليون دولار للشركة، إن شركة صحاري لم تقدم المستندات المطلوبة منها وأيضًا لم تقدم الشريك الفني الأجنبي لعرض خطة التطوير والإصلاح، مضيفة أنه جاري استكمال إجراءات الرقابة المالية والبورصة المصرية وقيد أسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر في الحفظ المركزي، وتعيين مصفي لشركة الحديد والصلب المصرية.





راية القابضة قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على السير في بيع حصة تبلغ نسبتها 62.3% من أسهم شركة أسطول للنقل البري بإجمالي عدد 54 مليون سهم وهي إحدى الشركات التابعة لشركة راية إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بسعر 4.94 جنيه للسهم الواحد بإجمالي قيمة 266.6 مليون جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.





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