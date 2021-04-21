شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى له في شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء محققا أعلى مستوى له في شهرين، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وتواصل الأسواق المتابعة اللصيقة والترقب لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول.



كانت شركة "نتفليكس" قد أعلنت أمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات، لكنها سجل زيادة دون المتوقع في عدد المشتركين الجدد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.09 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.8% أو ما يعادل 14.70 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1793.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق في شهرين، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1798.4 دولار وأقل سعر عند 1776.6 دولار.