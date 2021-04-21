استجابة مستدامة ثلاثية المحاور

عندما نحاول تصور عالمنا في المستقبل، فإننا نتخيل شوارع وممرات أنظف، وأكثر هدوءاً، وخالية من الانبعاثات. ولكن مع تزايد عدد سكان العالم، وازدحام المدن، وازدهار التجارة الإلكترونية، ووجود قضايا تغير المناخ على رأس جدول الأعمال، فمن الواضح أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا التصور.

لا مفر من التحول إلى النقل الكهربائي، خاصة إذا أراد العالم الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية باريس، وغيرها. وفي حين أن قيمة المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات معترف بها على نطاق واسع، فإن استجابة متمثلة في حل واحد لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد على حلول النقل والبنية التحتية المستدامة.

لقد تعلمنا العديد من الدروس من جائحة «كوفيد-19»، وليس أقلّها أهمية بدء العمل الآن لتأمين مستقبل مستدام لكوكبنا، وللأجيال القادمة. ومن أجل تطوير حلول ذكية مناخياً وتنافسية أكبر في المستقبل، يتطلب الأمر تقنيات يمكنها التكيف مع احتياجات شبكة النقل والبنية التحتية بأكملها، وسيكون الاستثمار في ابتكارات مثل تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين أمراً أساسياً.

وعندما يتعلق الأمر بالكهرباء، غالباً ما يتم تصوير البطارية الكهربائية والهيدروجين على أنهما ندّان. وهناك عدد قليل جداً من الذين يضغطون بنشاط من أجل تطوير كلتا التقنيتين، جنباً إلى جنب. من جهتها تدعو «فولفو» إلى تطوير نهج ثلاثي المحاور للكهرباء، مع لعب محركات الاحتراق الداخلي دورها المهم أيضاً في الحلول المستدامة.

وتُعد البطاريات حلاً مثالياً للمسافات القصيرة ومتوسطة المدى، مثل الاستخدام داخل المدينة للحافلات، وسيارات النقل والتوزيع المحلي التي تعود بانتظام إلى مستودع ثابت، ما يسمح بالتزود بالوقود بسهولة.

ولكن بالنسبة إلى النقل الثقيل والبعيد، تصبح البطاريات ببساطة غير عملية. وحجم البطارية المطلوب لتوفير نطاق قيادة كافٍ سيجعل السيارة ثقيلة جداً، وفي الأغلب لا تتمكن هذه الشاحنات من العودة إلى المستودع مساء، أو تعمل في مواقع نائية من دون بنية تحتية كهربائية جيدة ومحطات شحن ضرورية.

وهنا بالضبط يأتي دور خلايا وقود الهيدروجين، فعلى عكس البطاريات التي تخزن الكهرباء، تنتج خلايا الوقود الكهرباء الخاصة بها من الهيدروجين المخزّن في عملية كهروكيميائية. ولهذا السبب أنشأت «فولفو» مشروعاً مشتركاً مع «دايملر» بهدف تطوير تكنولوجيا خلايا الوقود في الشاحنات الثقيلة، وتطبيقات أخرى بحلول النصف الثاني من هذا العقد.

ومع ذلك، ورغم أن وقود الهيدروجين مكمل مثالي للسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتسخير إمكاناته الكاملة، ومواجهة التحديات التي يطرحها النقل المستدام.

المنتدى الاقتصادي العالمي