شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف اقتصاد انقلابيي ميانمار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن عقوبات جديدة على شركتين إضافيتين مملوكتين للمجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار في أحدث إجراء ضمن سلسلة من الخطوات العقابية بعد الانقلاب الذي وقع هناك، وتوعدت باتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إنها فرضت عقوبات على شركة «ميانمار للأخشاب» و«شركة ميانمار للؤلؤ»، مشيرة إلى أن الأخشاب واللآلئ تعد من المصادر الاقتصادية للجيش في البلاد.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: إن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التي توفر التمويل للمجلس العسكري. وأضاف بلينكن في بيان منفصل: «سنستمر في دعم شعب ميانمار في مساعيه لرفض هذا الانقلاب، وندعو النظام العسكري لوقف العنف، والإفراج عن كل المعتقلين ظلماً، واستعادة طريق ميانمار صوب الديمقراطية».

وتشهد ميانمار أزمة منذ استيلاء الجيش على السلطة، وإطاحته حكومة أونج سان سوكي المنتخبة في أول فبراير/ شباط الماضي؛ إذ تخرج تظاهرات يومياً على الرغم من حملة وحشية يشنها المجلس العسكري على معارضيه قتل فيها مئات المحتجين.