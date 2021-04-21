شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي بطلاً لكأس كرة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة الطائرة بعد تغلبه على الجزيرة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي العين.

وجاء تأهل الجزيرة إلى نهائي الكأس على حساب النصر «بطل الدوري» بالفوز عليه 3 -1 في ربع النهائي قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في المواجهة أمام العين في نصف النهائي.

بدوره، تخطى شباب الأهلي فريق الوصل 3-0 في ربع النهائي، قبل التفوق على منافسه بني ياس 3-1 في نصف النهائي.

وسبق ان توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة بتفوقه على الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية «أسبريا» لقب الدوري العام لكرة الطائرة للسيدات على حساب «الشارقة لرياضة للمرأة».