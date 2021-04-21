الاقتصاد

شباب الأهلي بطلاً لكأس كرة الطائرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج شباب الأهلي بلقب كأس صاحب السموّ رئيس الدولة لكرة الطائرة بعد تغلبه على الجزيرة 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة نادي العين.
وجاء تأهل الجزيرة إلى نهائي الكأس على حساب النصر «بطل الدوري» بالفوز عليه 3 -1 في ربع النهائي قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في المواجهة أمام العين في نصف النهائي.
بدوره، تخطى شباب الأهلي فريق الوصل 3-0 في ربع النهائي، قبل التفوق على منافسه بني ياس 3-1 في نصف النهائي.
وسبق ان توج شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة بتفوقه على الجزيرة 3-1، ونال النصر لقب دوري الرجال على حساب بني ياس، فيما توج حتا بطلاً لدوري وكأس الشباب، وحصدت أكاديمية «أسبريا» لقب الدوري العام لكرة الطائرة للسيدات على حساب «الشارقة لرياضة للمرأة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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