شكرا لقرائتكم خبر عن إقالة مدرب منتخب السباحة بسبب عدم تأهل المطروشي للأولمبياد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

قرر اتحاد السباحة إقالة المدير الفني للمنتخب، علي دياب، وجاء القرار بسبب فشل محاولة تأهل سباح المنتخب ونادي الوصل يوسف المطروشي، إلى أولمبياد طوكيو 2021، في مشاركته ببطولة مصر المفتوحة للسباحة مؤخراً، التي اعتمدها الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» كبطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو، ما دعا لمشاركة المطروشي حاملاً أمل الإمارات الوحيد في التأهل، حيث كانت تفصله 35 جزءاً من الثانية فقط عن التأهل في تخصص 100 م حرة، وكان رقمه الشخصي وقت المشاركة 50:38 ثانية، بينما رقم التأهل 50:03 ثانية.

وكان المطروشي حاول التأهل للأولمبياد عبر 3 سباقات خاضها ببطولة مصر، 50 و100 و200 متر حرة، ولم يوفق في تحقيق أي من أرقام التأهل المطلوبة.