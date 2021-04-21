غضب الجمهور يعادل تشلسي مع برايتون

متابعة: ضمياء فالح

كافح التشيكي بيتر تشيك حارس تشلسي السابق ومدير الأداء الفني حالياً في «البلوز» كي يبعد المشجعين الغاضبين من طريق حافلة الفريق قبل دخول الملعب لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل صفر-صفر، ليبقى مركزه الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مهدداً، لاسيما أنه يملك 55 نقطة، بفارق الأهداف عن وست هام ونقطتين عن ليفربول.

وتجمع العشرات خارج ملعب المباراة وهتفوا ضد مشاركة تشلسي في السوبر الأوروبي.

واعترف الألماني توخيل مدرب تشلسي بعد التعادل بأن ما جرى أمام أسوار النادي شتت أذهان اللاعبين، وأضاف: «من الصعب التظاهر بأن شيئاً لم يحدث، اللاعبون مهتمون بالموضوع وهذا طبيعي لكننا لسنا اصحاب القرار».

اتهام إسباني

وكشف تقرير إعلامي إسباني عن حجم الضغوط والتهديدات التي تعرضت لها الأندية الإنجليزية ال6 المشاركة في دوري السوبر الأوروبي قبل انسحابها، وقالت ان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، المتضرر الأول من البطولة الجديدة، عرض المال على الأندية الإنجليزية مقابل انسحابها، لكنه لم يقدم نفس العرض للأندية الإسبانية.

في المقابل، كشفت صحيفة «دير شبيجل» الألمانية عن وثائق تناقض ادعاء بيريز بأنه لم يوجه الدعوة للأندية الألمانية ولا الفرنسية ونشرت مستندات مكتوبة تتضمن العرض لبايرن ميونيخ ودورتموند وباريس سان جيرمان وورد فيها: «سيقوم مجلس مديرو شركة دوري السوبر فور الإتفاق بتقديم عرض للأندية الثلاثة ليكون شريكاً أساسياً إضافياً. 14 يوماً مهلة لباريس سان جيرمان و30 يوماً مهلة لبايرن ميونيخ و30 يوماً لنادي بوروسيا دورتموند من موعد إرسال الموافقة».

وكان بيريز قال في مقابلة تلفزيونية: «لم تتم دعوة باريس سان جيرمان ولم نتحدث مع الأندية الألمانية، نحن 12 نادياً الآن ونريد أن نكون 15، إذا رفض باريس سان جيرمان والبايرن الانضمام الينا لن يتم إلغاء البطولة».

وكان ناديا البايرن ودورتموند أصدرا بياناً رفضا فيه المشاركة في البطولة الجديدة بعد مباحثات في أروقة الناديين أظهرت إجماعاً على عدم المشاركة في المشروع.