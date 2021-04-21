شكرا لقرائتكم خبر عن متحف بريطاني يتحول إلى متجر للأغذية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوّل متحف «ديزاين ميوزيوم» في لندن، متجره المخصص للتذكارات إلى «أول متجر للأغذية صممه فنان في العالم» لبضعة أيام، لكي يتمكن من إعادة فتح أبوابه على الرغم من القيود المرتبطة بجائحة «كوفيد ـ 19».

وبدأت إنجلترا خطة لإنهاء إجراءات الإغلاق بفضل نجاح حملة التلقيح. وفي وقت بات بإمكان قاعات الرياضة ومصففي الشعر وشرفات الحانات معاودة نشاطها، ينبغي على المتاحف الانتظار إلى 17 مايو/أيار المقبل، إلا أن متحف التصميم غربي لندن لجأ إلى تحويل محل التذكارات فيه إلى متجر لبيع الضروريات. ووضعت سلع تتنوع بين الأرزّ والقهوة ومستحضرات التجميل، في علب وأوانٍ ملونة صممها عشرة فنانين.

وسيخصص ريع هذا المعرض الذي افتُتح الأربعاء، ويُختتم الأحد، لصندوق للفنانين والمصممين. ودعا مدير المتحف تيم مارلو إلى زيارة هذا «المتجر الذي هو في الواقع عمل فني» بهدف دعم الثقافة على الرغم من الوباء.

وبسبب عمليات الإغلاق المتتالية التي فرضها الوباء، خسر متحف التصميم 92% من إيراداته، لكنه ظل حتى الآن صامداً، بفضل منحة حكومية مقدارها 3 ملايين جنيه إسترليني (3.4 مليون يورو).