شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع 10 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 10 قطاعات على رأسها قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف والسياحة والترفيه بنسبة 1.23%، أعقبهم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.16%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.99%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.85%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.54%.

وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.36%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.29%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.25%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.44%، ثم قطاعي التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.24%، 0.22%، على التوالي، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.14%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.05%.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.223 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 478.6 مليون ورقة مالية بقيمة 906.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 38.9 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.29% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.79%، والعرب على 7.92% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 20.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.18%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 9.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 8 ملايين جنيه، 632.7 ألف جنيه، 14.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21%، ليغلق عند مستوى 10642 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2021 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 12908 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 4088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1970 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 2898 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 1197 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.