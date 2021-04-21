شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الانخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق بالجلسة.



يأتي ذلك في ظل متابعة الأسواق لصدور المزيد من نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع الأول.



كانت شركة "نتفليكس" قد أعلنت أمس عن نتائج أعمالها الفصلية والتي شملت تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات، لكنها سجل زيادة دون المتوقع في عدد المشتركين الجدد خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس/آذار.



وسوف تصدر شركات كبرى نتائج أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة، وعلى رأسها "آبل" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"تسلا" و"فيسبوك" وغيرها من الكيانات المختلفة.



هذا، وتتواصل الجهود لمكافحة فيروس كورونا والسيطرة على وتيرة تفشيه من خلال توزيع ملايين الجرعات من اللقاحات المضادة للمرض.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 91.09 نقطة.