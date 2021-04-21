شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص خسائره رغم زيادة غير متوقعة في المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وقلص الخام خسائره رغم صدور بيانات أظهرت ارتفاعا غير متوقع في المخزونات الأمريكية.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 600 ألف برميل إلى 493 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بأكثر من 4 ملايين برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 436 ألف برميل خلال نفس الفترة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 91.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 91.4 نقطة وأقل مستوى عند 91.09 نقطة.



هذا، وصرح وزير الطاقة الروسي "ألكساندر نوفاك" بأن اجتماع لجنة "أوبك +" ربما يناقش الأسبوع المقبل تعديل خطط الإنتاج.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 15:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.1% إلى 61.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 62.5 دولار وأقل سعر عند 60.8 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.9% إلى 65.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 66.5 دولار وأقل سعر عند 64.9 دولار.