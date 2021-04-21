شكرا لقرائتكم خبر عن «ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف «أبوظبي الوطنية للتأمين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين أن وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز قد رفعت التصنيف الائتماني للشركة من الدرجة A- إلى الدرجة A بنظرة مستقبلية مستقرة.

ورفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» مستوى التصنيف الائتماني والقوة المالية بعيدة الأجل استناداً إلى مؤشرات الأداء القوية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، وأكدت على المكانة التي تتمتع بها كشركة تأمين رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تمكنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين من تحقيق أداء متميز من حيث عمليات الاكتتاب، كما نجحت في الحفاظ على حصتها السوقية على مدى السنوات الخمس الماضية، وأشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن رفع التصنيف يعود إلى كفاية رأس مال الشركة فوق مستوى (AAA)، وذلك بموجب نموذج القياس المعتمد لديهم.

وقال أحمد إدريس الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «ساهمت الأعمال القوية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في الحفاظ على مكانتها كشركة تأمين موثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار مايقرب من نصف قرن من الزمن. وقد ساهمت استراتيجيتنا وسياساتنا الاكتتابية وتميز أدائنا التشغيلي في الحفاظ على قوتنا المالية وحصتنا السوقية، كما ساهمت في امتلاكنا لمحفظة استثمارية متنوعة. نحن سعداء جداً برفع وكالة ستاندرد آند بورز لتصنيفنا الائتماني إلى الدرجة A بنظرة مستقرة، الأمر الذي يؤكد على مكانة الشركة وسجلها الحافل بالنجاح والإنجاز على مدار العقود الماضية».