شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم ترزح بين ضغوط بيعية وجني أرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

تعرضت الأسهم المحلية لضغوط بيعية، تراجعت على أثرها الأسهم القيادية بشكل جماعي، وبالتوازي مع عمليات جني أرباح على أسهم أخرى كانت قد ارتفعت في جلسات سابقة، مع توجه أجنبي ومؤسساتي نحو التسييل.

وسجلت سيولة الأسواق 1.4 مليار درهم منها 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي و102.2 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 222.8 مليون سهم توزعت بواقع 165.8 مليون سهم في أبوظبي و57 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 36 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 4315 صفقة.

سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي 1.53% عند مستوى 6061.31 نقطة مع هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية كافة باستثناء قطاع الطاقة.

وانخفض قطاع البنوك 1.7% متأثراً بانخفاض «أبوظبي الأول» 2.06% و«أبوظبي التجاري» 0.96% و«أبوظبي الإسلامي» 2.21%.

ونزل قطاع الاستثمار 1.47% نتيجة هبوط «العالمية القابضة» 1.51% و«إشراق» 1.21% و«الواحة كابيتال» 0.85%.

وهبط قطاع الاتصالات 2.21% بعد هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما نزل قطاع العقار 0.25% على وقع نزول «الدار» 0.27% رغم ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.19%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع الطاقة 0.3% مستفيداً من ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.12% و«طاقة» 1.46% رغم نزول «دانة غاز» 2%.

سوق دبي

من جهته، اغلق مؤشر سوق دبي المالي على تراجع نسبته 0.92% عند مستوى 2599.95 نقطة تحت وطأة تراجع المؤشرات القطاعية كافة ما عدا التأمين والخدمات.

ونزل قطاع البنوك 0.94% إثر نزول «دبي الإسلامي» 0.66% و«الإمارات دبي الوطني» 1.24%.

وهبط قطاع العقار 1.56% بفعل هبوط «إعمار العقارية» 1.31% و«إعمار للتطوير» 1.46% و«إعمار مولز» 2.12% و«داماك» 2.47% و«ديار» 1.84% و«الاتحاد العقارية» 0.74%.

ونزل قطاع الاستثمار 0.16% مع نزول «دبي المالي» 0.92% رغم ارتفاع «شعاع كابيتال» 1.39% واستقرار «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

وتراجع قطاع النقل 0.1% مع تراجع «العربية للطيران» 0.76% بينما ارتفع «أرامكس» 0.24% و«الخليج للملاحة» 3.58%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 32.3 مليون درهم مغلقاً عند 3.76 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بقيمة 16.5 مليون درهم ليغلق عند 11.9 درهم، ثم «دبي الإسلامي» باستقطابه 16.3 مليون درهم وأقفل عند 4.49 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» ب474 مليون درهم مغلقاً عند 91.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بتداولات قدرها 327 مليون درهم ليغلق عند 14.26 درهم، ثم «الدار العقارية» باستحواذه على 238 مليون درهم وأقفل عند 3.65 درهم.

وسجل «الوطنية للتأمينات العامة» الارتفاع الأكثر بسوق دبي بنسبة 14.88% مغلقاً عند 2.47 درهم، فيما سجل «الإمارات للمرطبات» التراجع الأكثر بنسبة 9.94% وأقفل عند 5.07 درهم.

وجاء في مقدمة الأسهم المرتفعة بسوق أبوظبي «إيزي ليس» بنسبة 11.81% مغلقاً عند 23.48 درهم، بينما جاء في مقدمة الأسهم المتراجعة «سوداتيل» بنبسة 10% إلى 0.351 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 222.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 4.08 مليون درهم محصلة شراء العرب و218.56 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 222.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 740 ألف درهم فقط محصلة بيع الخليجيين و221.9 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 23.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 490 ألف درهم محصلة شراء العرب و23.35 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والاجانب نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 15.62 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.23 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و15.62 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

المؤسسات

بدورها اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل بصافي استثمار بلغ نحو 72 مليون درهم محصلة بيع، منها 18 مليون درهم محصلة بيع في دبي و53.77 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 72 مليون درهم محصلة شراء، منها 18 مليون درهم محصلة شراء في دبي و53.77 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.