شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن»: الإمارات ضمن أبرز الوجهات الآمنة للسياح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حلّت دولة الإمارات في قائمة أعدتها شبكة «سي إن إن» الأمريكية لأبرز الدول التي فتحت أبوابها لاستقبال السياح الدوليين، مشيرة إلى أن الرحلة إلى الإمارات في الرهان الأكثر أماناً من معظم الرحلات. وتستقبل دبي التي تعد أيقونة دولة الإمارات العربية المتحدة، في الوقت الحالي جميع المسافرين من كل أنحاء العالم تقريباً. ومع اتباع الإمارة لإجراءات فحوص وبروتوكولات السلامة الشاملة، يمكن للسائح الاستمتاع براحة بال أثناء وجوده هناك.

وأوضحت أنه يجب على جميع الزائرين الذين تزيد أعمارهم على 12 عاماً، الحصول على تأمين طبي وإجراء فحص سلبي لمسحة الأنف قبل 96 ساعة من موعد السفر، واستكمال نموذج البيان الصحي قبل السفر. وتختلف البروتوكولات وفقاً للمكان الذي تسافر منه، ويتعين على الركاب من بعض البلدان، إجراء فحص إضافي عند الوصول.

وضمت قائمة «سي إن إن» عدة دول من بينها جزر البهاماس وبوليفيا والبرازيل، وساحل العاج وكرواتيا، ومصر وجورجيا وهندوراس وغيرها.