شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائري يعتقل إرهابيين ويدمر 15 قنبلة شمالي البلاد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دمر الجيش الجزائري 15 قنبلة تقليدية الصنع في محافظة عين الدفلى، شمالي البلاد، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أبريل/ نيسان الجاري، بحسب بيان رسمي لوزارة الدفاع، الأربعاء.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه جرى اعتقال أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى، وكذلك محافظة جيجل شمال شرقي الجزائر.

كما أُحبطت قوات الجيش محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر ب17 ألفاً و285 لتراً، مشيرة إلى توقيف 129 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.