شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم ثلاث مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرّر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إيقاف لاعب الشرطة العراقي حسام كاظم ثلاث مباريات وتغريمه ألفي دولار على خلفية حصوله على بطاقة حمراء وطرده في مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني، الأحد، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

وخسر الشرطة أمام الاستقلال بثلاثية نظيفة وقبلها تعثر أمام الدحيل القطري وخسر منه بهدفين دون رد في افتتاح مشواره.

وذكر نادي الشرطة في بيان: «تلقينا اليوم الأربعاء، إشعاراً رسمياً من الاتحاد الآسيوي يفيد بإيقاف اللاعب حسام كاظم ثلاث مباريات متتالية وفرض غرامة مالية عليه تبلغ ألفي دولار على خلفية طرده في المباراة السابقة أمام الاستقلال الإيراني».

وأضاف البيان: «قدمت إدارة النادي استئنافاً إلى الاتحاد الآسيوي حول العقوبة لتخفيفها نظراً لعدم تعمد اللاعب إصابة منافسه من فريق الاستقلال».

وأفاد نادي الشرطة بأن الاتحاد القاري أوقف مبلغ 1500 دولار من العقوبة المالية المفروضة على اللاعب وسيتم استردادها في حال تكرار الحالة ذاتها من قبل اللاعب.