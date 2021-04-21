شكرا لقرائتكم خبر عن أمهلتهم شهراً..روسيا تطالب 10دبلوماسيين أمريكيين بمغادرة أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- أ ف ب

قالت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء إن الدبلوماسيين الأمريكيين العشرة الذين تقرر طردهم رداً على طرد دبلوماسيين لها في واشنطن، يتعيّن عليهم مغادرة الأراضي الروسية قبل21 مايو/أيار المقبل.

واستدعت الخارجية الروسية، مسؤولاً كبيراً في السفارة الأمريكية، وسلمته مذكرة تفيد بأن «عشرة موظفين بالسفارة غير مرغوب فيهم، ويتعين عليهم مغادرة أراضينا قبل 21 مايو/أيار»، وفق بيان رسمي.

وقالت موسكو: إن «هذا الإجراء يشكّل رداً طبقاً لمبدأ التعامل بالمثل، على الأعمال العدائية للجانب الأمريكي بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن والقنصلية العامة الروسية في نيويورك»، محذرة من أن «خطوات أخرى ستتبع».

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية طردت، الأسبوع الماضي، عشرة موظفين في السفارة الروسية بواشنطن، اتهم بعضهم بأنهم ينتمون إلى أجهزة استخبارية.

وتتهم واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، وبالمسؤولية عن الهجوم الإلكتروني الواسع عبر برنامج «سولارويندز» في 2020. وتنفي موسكو أي مسؤولية لها.