شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، إصابة لاعب الوسط فيدريكو فالبيردي بفيروس كورونا.

وقال ريال يوم الأحد الماضي إن فالفيردي يخضع للعزل الذاتي، بعد أن خالط مصاباً بالفيروس، ليغيب عن التعادل بدون أهداف في الدوري مع خيتافي، والآن جاءت اختبارات اللاعب إيجابية.

وسيغيب اللاعب البالغ عمره 22 عاماً والقادم من أوروجواي عن مواجهة قادش وأيضاً عن مباراة ريال بيتيس مطلع الأسبوع المقبل، وكذلك عن مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام تشيلسي.