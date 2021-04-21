شكرا لقرائتكم خبر عن «المحترفين» تعقد ورشة تطوير الشؤون الفنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت رابطة المحترفين الإماراتية، دعوة لشركات كرة القدم في الأندية لحضور ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية للموسم المقبل 2021-2022، التي تأتي ضمن استراتيجية الرابطة للتطوير الدائم من خلال الشفافية وفتح باب التواصل مع شركاء النجاح في مسابقات المحترفين.

وحددت رابطة المحترفين، الأحد المقبل، موعداً لإقامة ورشة العمل في فندق ريكسوس JBR في دبي. وتعد ورشة عمل الشؤون الفنية التطويرية من المبادرات السنوية التي تنفذها رابطة المحترفين الإماراتية، مع اقتراب نهاية كل موسم، بهدف السعي إلى تطوير مسابقات المحترفين بما يعود بالفائدة على الأندية واللاعبين والوصول إلى الغايات الأكبر من خلال مواصلة عجلة تطوير كرة القدم الإماراتية على نطاق شامل، حيث سيتم في الورشة بحث الجوانب الفنية المتعلقة بالمسابقات الرئيسية، وهي: دوري الخليج العربي، وكأس الخليج العربي، وكأس سوبر الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، من خلال جانب الاطلاع على التقارير الفنية الخاصة بهذا الموسم ومعرفة المواطن التي تحتاج إلى التحسين والإيجابيات التي يجب مواصلة البناء عليها.