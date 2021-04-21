الاقتصاد

يوفنتوس يرى فرصاً ضئيلة في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرى فرصاً ضئيلة في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى يوفنتوس الإيطالي أحد مؤسسي الدوري السوبر الأوروبي الانفصالي عن دوري الأبطال، أن هناك فرصاً ضئيلة لإطلاقه بشكله الأصلي؛ وذلك في أعقاب انسحاب أغلب أندية المؤسسة.

وجاء في بيان لبطل إيطاليا: بينما لا يزال يوفنتوس مقتنعاً بصلابة المشروع من النواحي ، التجارية والقانونية، فإنه يعتقد أن هناك فرصاً ضئيلة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل.

ومن بين الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا