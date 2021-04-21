شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يرى فرصاً ضئيلة في إطلاق الدوري السوبر الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى يوفنتوس الإيطالي أحد مؤسسي الدوري السوبر الأوروبي الانفصالي عن دوري الأبطال، أن هناك فرصاً ضئيلة لإطلاقه بشكله الأصلي؛ وذلك في أعقاب انسحاب أغلب أندية المؤسسة.

وجاء في بيان لبطل إيطاليا: بينما لا يزال يوفنتوس مقتنعاً بصلابة المشروع من النواحي الرياضية، التجارية والقانونية، فإنه يعتقد أن هناك فرصاً ضئيلة في الوقت الحالي لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل.

ومن بين الأندية الـ12 التي أعلنت انشقاقها، بقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس.